Ilrestodelcarlino.it - Cantieri del tram a Bologna: arrivano anche in via San Donato e a Santa Viola

, 22 novembre 2024 – Idelentrano nel vivoin via Sane in. In via Sanl’insediamento del cantiere parte da viale della Repubblica e, passando per la rotonda Biavati, arriva fino a via Andreini. Asi apre la prima fase dei lavori veri e propri nel tratto di via Emilia Ponente compreso tra via del Milliario e via Ferriera. Riguardo le modifiche del trasporto pubblico, in enbi i casi è possibile consultare le variazioni su www.tper.it. Modifiche alla viabilità e lavori in via SanÈ istituito un senso unico in direzione centro da via Andreini fino a viale della Repubblica, con l’eliminazione della corsia preferenziale presente nel primo tratto; un assetto destinato ad essere confermatoquando il cantiere migrerà sul lato opposto di via San, così come a tranvia ultimata.