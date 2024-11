Ilrestodelcarlino.it - Bologna, vince 100.000 euro puntandone 4

, 22 novembre 2024 – La fortuna gira a. Dopo la vincita milionaria di Riva del Garda e un ricco '5' al SuperEnalotto di Porto San Giorgio è il turno di. Infatti estrazioni del 10eLotto grazie ad “9” ed una puntata da 4, il fortunato vincitore è riuscito a portare a casa 100.000. Stessa vincita anche in Abruzzo, a L’Aquila, con un “8” e una giocata da 3. La conferma arriva da Agimeg, che annuncia questa doppia vincita cospicua. C’è da dire che in questi mesi la fortuna sta girando proprio ovunque, dato che oltre ae L’Aquila, si festeggia anche Bovisio Masciago, in provincia di Monza-Brianza, dove è stato realizzato un ‘9’ da 50.000a fronte di una spesa di 2nella modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti.