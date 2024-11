Quotidiano.net - Benifei (Socialisti europei). “La coalizione non cambia: vigileremo sul programma”

Roma, 22 novembre 2024 – II 13 novembre scorso Brandoera il più netto tra gli europarlamentari del Pd a escludere che Raffaele Fitto potesse diventare vicepresidente della Commissione con il sostegno del gruppo S&D: “Ursula von der Leyen ci ascolti, o rischia di perdere molti voti”, scriveva su Facebook. BRANDOPARLAMENTARE EUROPEO Come mai aveteto idea? “Non abbiamoto idea, tanto è vero che ieri, assieme all’okay al pacchetto di commissari, abbiamo allegato alla lettera di missione di Fitto una nota sottoscritta pure dai liberali in cui ribadiamo che siamo dispiaciuti per la scelta di von der Leyen di affidare all’esponente di Ecr la posizione di vicepresidente, ricordiamo che i commissari devono agire in maniera autonoma dai propri governi nazionali e che si devono impegnare ad applicare il meccanismo di condizionalità dello stato di diritto”.