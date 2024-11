Sport.quotidiano.net - Arezzo al Curi per fare la storia. Troise punta sulla continuità per battere un Perugia in crisi

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Luca AmorosiÈ il derby con la "D" maiuscola e finalmente lo sarà anche sugli spalti.torna ala distanza di sette mesi dal precedente della scorsa stagione e stavolta ci saranno anche i tifosi amaranto. Previsti quasi 450 aretini, buon numero considerato che l’obbligo della tessera del tifoso ha gioco forza scremato le adesioni. Dopo l’ovattata trasferta con il Milan Futuro, insomma, la squadra è pronta a riabbracciare il proprio pubblico anche lontano dal Comunale. La palla passa ora a giocatori e staff, che vogliono ripartire dalla bella prestazione, tecnica e di atteggiamento, contro il Pescara. Attitudine non a caso è la parola chiave di, che vuole dai suoi un’altra prova di alto livello dal punto di vista mentale e dell’approccio. Per questo motivo anche l’undici di partenza sarà lo stesso di domenica scorsa: "Non è un copia e incolla perché ogni partita offre spunti diversi, ma è il momento di dare