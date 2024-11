Biccy.it - Alunno di Amici spiazza durante la registrazione e confessa una cotta

Leggi su Biccy.it

Ieri negli studi Elios di Roma c’è stata una nuovadidi Maria e tra un’esibizione e l’altra c’è stata anche una confessione particolare di un. Un ragazzo – in un video – ha rivelato di avere unaper un’altra persona della scuola mariana ed ha anche fatto il nome.die laper Francesca.Vybes ha superato positivamente la sua sfida e poco dopo Maria De Filippi ha mandato in onda un video molto particolare registrato giorni prima. Nella clip Vybes ha confidato a un altroche se avesse vinto la sfida, si sarebbe dichiarato a Francesca e avrebbe cominciato a corteggiarla.“Cosa è accadutola sfida di: Vybes? Il cantante ha vinto e può rimanere nella scuola. Lui e lo sfidante cantano gli inediti e una cover. Lo sfidante canta: Party Moonster di The Weeknd e Vybes canta: Sotto i raggi del sole.