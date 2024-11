Abruzzo24ore.tv - A/24 bloccata: Polizia salva paziente per trapianto di rene atteso da anni

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Sottotitolo: L’intervento tempestivo dellaStradale è stato decisivo per superare i disagi causati dal maltempo e garantire un interventovita. L'intervento dellaStradale si è rivelato fondamentale perre la vita di unin attesa di undiall’ospedale Santore dell'Aquila. La vicenda si è svolta sulla tratta autostradale A/24, temporaneamente chiusa tra Colledara e Assergi, dove il maltempo aveva aggravato una situazione già complessa a causa di lavori di manutenzione. La chiusura, inizialmente prevista fino alle 6 del mattino, si è prolungata di circa due ore a causa di raffiche di vento che hanno danneggiato la segnaletica verticale e sparso rami sulla carreggiata, causando lunghe code in entrambe le direzioni. Tra i veicoli bloccati, uno trasportava un uomo diretto con urgenza all’ospedale per un interventoda ben sette