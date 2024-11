Donnapop.it - Wilma Goich e la tragedia della figlia Susanna morta giovanissima: che malattia aveva?

Leggi su Donnapop.it

, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato con grande emozione, ricordando i momenti felicisua nascita: «È stata importantissima per noi. Ho detto ad Edoardo che ero incinta al telefono e lui, che era in Sardegna per una serata, è andato al microfono e ha gridato: “Mia moglie è incinta”». Era un momento di felicità pura, come lo era la nascita di, che pere Edoardo segnò l’iniziovera famiglia.Nonostante i momenti felici, il destino ha riservato loro unache ha segnato profondamente la vitacantante. In una delle sue più intime confessioni,ha raccontato del dolore insopportabile che ha provato alla morte: «Quando lei è scomparsa mi è caduta la faccia, mi è caduto il mondo addosso.