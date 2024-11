Ilrestodelcarlino.it - "Votate Gian Carlo e Susan". Polemica su Venturelli

In occasione del voto "desidero segnalarti due nomi molto validi per le elezioni regionali.Muzzarelli, che non ha bisogno della mia presentazione, eBaraccani, 26 anni, giovane donna, consigliera comunale di Pavullo". É una parte del contenuto del messaggio (seguito dalla foto del facsimile elettorale con il simbolo Pd barrato e i due nomi accanto) arrivato sui telefonini di un migliaio di elettori del Pd, inviato dalla segretaria Federicapochi giorni prima del voto di domenica e lunedì. Indicazioni che hanno fatto storcere il naso a qualcuno nel partito: "Una segretaria cittadina di Modena dovrebbe essere imparziale sulle preferenze.", è il tenore della protesta. La vicenda contribuisce a surriscaldare ulteriormente la temperatura del partito sul fronte segreteria.