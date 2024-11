Lanazione.it - Viareggio, il soffio di Libeccio a 44 nodi. E la sabbia “tracima” in strada

, 21 novembre 2024 – Quando ilsoffia e il mare si gonfia, l’aria sulla costa si carica di preoccupazione, per i disagi che si accompagnano inevitabilmente agli eventi eccezionali; ma anche di meraviglia, di fronte alla forza delle onde che conquistano spazio in terra. La spuma che abbraccia l’Attesa sul Molo, che scavalca e scompiglia il Muraglione. Quel gozzo sul canale che “ballonzora“ e il fischio di Enrico Casani e della sua serenata perche si annodano in gola. FOTO UMICINI Così, tra disagi e meraviglia, ieri è passata la giornata, col vento che ha spinto su tutta la costa con raffiche fino a 44e i cavalloni che si sono alzati per sette metri. In una giornata da allerta arancione per mareggiate la Capitaneria di Porto, guidata dalla comandante Silvia Brini, ha potenziato il servizio di monitoraggio, mentre in banchina i diportisti si sono affrettati a stringere le cime per assicurare le imbarcazioni.