Dilei.it - “Una multa non motivata, abbiamo il diritto di contestarla”: abbattere il burocratese nella P.A.

Valentina Di Michele, esperta di comunicazione e ideatrice del DiParola Festival, organizzato dalla Associazione Linguaggi Chiari ETS da lei fondata, si occupa di migliorare la ricerca e promuovere la cultura dei linguaggi chiari, inclusivi e accessibili.Dopo aver affrontato lo scorso anno il ruolo della Intelligenza Artificialesemplificazione del linguaggio, l’edizione 2024 del DiParola Festival ha trattato come tema la precisione. Il suo valore è fondamentale affinché il linguaggio sia uno strumento democratico per raccontare la complessità con parole comprensibili e mai banali.La precisione è l’elemento chiave di una comunicazione efficace utile a diminuire l’ambiguità di un messaggio, qualunque sia l’argomento della conversazione. Il programma verterà ad approfondirne l’importanza in diversi contesti comunicativi.