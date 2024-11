Ue Zingaretti Pd | abbiamo rilanciato la maggioranza europeista

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 21 nov. (askanews) – I Socialisti e Democratici al Parlamento europeo si sono impegnati a far partire finalmente la nuova legislatura con il via libera alla nuova Commissione, rilanciando la ‘’ con il Ppe e i Liberali di Renew che ha sostenuto la piattaforma programmatica in base a cui, a luglio, è stata rieletta Ursula von der Leyen, spingendo il Ppe ad assumersi le sue responsabilità (anche se c’è poco da aver fiducia nella leadership di Manfred Weber), evitando che prendano il controllo le forze di destra che non credono all’Europa, e sapendo che questa battaglia dovrà essere combattuta ogni giorno, sui contenuti della legislazione europea. E’, in sintesi, quanto ha detto il capo delegazione del Pd nel gruppo S&D al Parlamento europeo, Nicola, incontrando i giornalisti oggi a Bruxelles, il giorno dopo la lunga notte in cui finalmente sono stati tolti i veti incrociati che rischiavano di ritardare l’entrata in funzione della nuova Commissione europea, bloccando reciprocamente le valutazioni sulle audizioni di conferma dei suoi membri designati.