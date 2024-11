Sport.quotidiano.net - Spal, gol e coraggio nelle ultime giornate. Cinque reti senza sbilanciamenti difensivi

Il calcio secondo mister Dossena è vincere segnando un gol più dell’avversario,speculare sul risultato. Il rocambolesco 2-2 ottenuto in rimonta con l’Ascoli al debutto in campionato, con lache alla fine della partita ha ricevuto gli applausi convinti dello stadio Mazza, ha fornito subito una chiara indicazione su quello che dovevamo attenderci. Nella fattispecie, una squadra generosa, allestita in extremis con chiare lacune, destinata a disputare un campionato all’insegna degli alti e bassi. Purtroppo poi le cose – dopo le due vittorie di fila contro Sestri Levante e Carpi – sono peggiorate rapidamente, e in seguito alla batosta di Campobasso il tecnico ha deciso di cambiare assetto. Accantonando lo sbarazzino 4-3-3 per un più equilibrato 3-5-2. A quel punto però è sorto un altro problema, perché ai progressi significativi sotto il profilo della tenuta difensiva ha fatto da contraltare una produzione offensiva molto più modesta rispetto a quanto avveniva in precedenza.