Ilgiorno.it - Santa Cecilia: patrona della musica e simbolo di fede cristiana"

Leggi su Ilgiorno.it

La celebrazione diIl 21 novembre è un giorno speciale per la comunità, in particolare per i musicisti e gli amanti, poiché si celebra, la. Questaè venerata non solo per la sua devozione e martirio, ma anche per il suo legame indissolubile con la, che ha ispirato innumerevoli opereli e artistiche nel corso dei secoli. Chi eraè considerata una delle martiri più venerati dei primi secoliChiesa. Secondo la tradizione,nacque in una famiglia aristocratica romana e fu data in sposa a un giovane pagano di nome Valeriano. Si racconta che durante il suo matrimonio,cantò a Dio nel suo cuore, pregando che la sua verginità fosse preservata.