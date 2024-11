Isaechia.it - Sanremo 2025, Carlo Conti svela la data esatta in cui rivelerà la lista dei Big in gara!

oggi hato due grandi novità in arrivo per questo.Come ormai di regola, il direttore artistico del Festival (che come sappiamo quest’anno è proprio) ha presenziato alla Milano Music Week. Ed è proprio qui che hato le due grandi novità.Il primo importante comunicato è stata la rivelazione dellain cui svelerà ladei Big di questoche prenderanno parte alla. Poche settimane fa infatti era stata annunciata comedestinata quella del 2 di Dicembre, ma oggihato che invece si tratterà di un anticipo. E che, dunque, la comunicazione ufficiale sarà domenica 1 Dicembre alle ore 13 in diretta nella fascia del Tg1.#“I nomi dei Big li darò domenica 1 dicembre al Tg1 delle 13:30” ##MMW24— Andrea?? (@IlAndrea) November 21, 2024Ma non è finita qui.