Ilrestodelcarlino.it - Rimini può sperare in un assessore in Regione con Gnassi e Parma

, 21 novembre 2024 – Chi lavora al suo fianco, assicura che Michele de Pascale abbia già le idee piuttosto chiare sulla squadra che lo affiancherà in. Il nuovo presidente (lo ha detto lui stesso) ha fretta di partire. Questione di settimane e la giunta sarà fatta. Estavolta ha concrete possibilità di avere un. Che manca dal 2020. L’ultima a ricoprire il ruolo è stata Emma Petitti, poi presidente dell’assemblea legislativa regionale nel mandato appena concluso. Petitti è stata rieletta consigliera regionale, ma difficilmente stavolta per lei ci sarà un posto in giunta. Avrà sicuramente un ruolo di peso e (forse) la presidenza di una commissione. Chi invece puòdi entrare nella squadra di de Pascale è Alice. L’ex prima cittadina di Santarcangelo, eletta con quasi 10mila preferenze (è stata la più votata in Romagna), fa parte di quel gruppo di ex sindaci che hanno ottenuto grandi consensi in queste regionali.