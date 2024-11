Ilrestodelcarlino.it - Quanti ricordi a Cosenza. Vittoria a tavolino nel ’62

Dei tre successi contro cinque sconfitte ottenuti dal Modena sul campo delnegli otto precedenti, tutti nella serie cadetta, due sono arrivati direttamente sul campo, dopo il triplice fischio di chiusura, uno a distanza di tre giorni. Il 19 dicembre 2001 il Modena, rimasto in dieci per l’espulsione all’80’ di Paolo Ponzo per doppia ammonizione, si imponeva 1-0 con rete di testa di Andrea Fabbrini su cross di Andrea Rabito all’83’. Al termine del campionato la squadra di Gianni De Biasi tornava in serie A dalla quale mancava da 38 anni. Il 29 agosto 2023 i canarini, dopo aver subito al 12’ il gol di Tutino che di testa anticipava Shady Oukhadda sul cross di Marras, vincevano 2-1 in rimonta con reti di Luca Strizzolo al 40’, che insaccava una corta respinta del portiere Micai su conclusione di Jacopo Manconi, e di Fabio Abiuso all’87’, lesto nel riprendere una respinta del portiere locale ancora su tiro di Manconi.