Psg Al-Khelaifi | Serve stadio nuovo altrimenti siamo morti

“Abbiamo bisogno di costruire unil più rapidamente possibile. Mi piace molto il Parco dei Principi, piace a tutti. Se ascolto il mio cuore, non ce ne andremmo da lì. Ma tutti in Europa hanno stadi da 80.000, 90.000 posti. Ne abbiamo bisogno,”. Lo ha dichiarato il presidente del Psg, Nasser Al-, in un’intervista rilasciata a una radio francese durante l’inaugurazione delcentro di allenamento della squadra. Il tema, in particolare, riguarda il fatto che il Parco dei Principi è di proprietà delle autorità cittadine, dopo che il club parigini ha fallito tutti i tentativi di acquistare l’impianto da 48.000 posti. “in Francia, ma anche in Europa. La città non ci dà. Non faccio politica, ma noi abbiamo bisogno di unopronto in 3-4 anni, non abbiamo tempo da perdere,indietro rispetto ad altri club in Europa.