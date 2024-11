.com - Pagamento pensioni dicembre 2024, tutti gli aumenti: dalla tredicesima al bonus natale

Il mese diporta con sé una serie di novità significative per milioni di italiani, grazie ae integrazioni che si aggiungono ai tradizionali assegni.e quattordicesima mensilità, ilfino a 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e un importo aggiuntivo di 155 euro per gli anziani a basso reddito rappresentano i principali strumenti di sostegno economico pensati per questa fase conclusiva dell’anno. Questi interventi mirano a sostenere i consumi natalizi e a fornire un aiuto concreto alle famiglie italiane.arriva la, per chi aumenta l’assegno?Lamensilità è un appuntamento annuale atteso da circa 35 milioni di italiani, che comprende 16 milioni di pensionati e 19 milioni di lavoratori subordinati.