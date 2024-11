Ilgiorno.it - Milano si spacca sulla nuova moschea in via Esterle. La sinistra: “Bene il dialogo interreligioso”. La Lega fa ricorso

– Confronto accessofuturain via. Il rendering, svelato ieri dal Giorno, del nuovo centro di culto islamico nell’area comunale – la struttura progettata è bianca e ha quattro cupole azzurre – provoca una serie di reazioni politiche. Posizioni distinte e distanti. Dopo il sostegno alla comunità islamica espresso lunedì in Consiglio comunale dalla vicesindaco del Partito democratico Anna Scavuzzo, scende in campo il segretario metropolitano Alessandro Capelli: “Il progetto racconta la volontà di interazione virtuosa che da sempre caratterizza la Comunità di via Padova, da tempo parte integrante della nostra città. Si tratta di un progetto importante per, città europea e internazionale. Apprezzo molto la cura nei dettagli nella progettazione, l’attenzione al quartiere, il sentirsi parte della comunità a partire dalla nostra Costituzione.