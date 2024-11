Ilnapolista.it - Luna di miele in Ducati, Tardozzi: «Marquez non è Einstein ma è un passo avanti a tutti»

Davideè felice, scrive As. E’ felice di vedere Marc Márquez nel box. “Penso chesia un grande pilota perché è anche una grande persona e, per me, ha l’intelligenza per ascoltare, ragionare e sapere già cosa gli dirai e preparare la prossima risposta”.Insomma siamo alladi. I problemi eventuali di coesistenza con Bagnaia verranno in futuro. Il boss dellaufficiale dice che“ha una panoramica che ti dà la possibilità di avere tutto preparato. La persona è in perfetta comunione con il pilota. Per essere un grande pilota, devi essere anche una grande persona. Altrimenti c’è debolezza. Non è, non è il presidente del governo, ma è un”.As scrive di “amore incondizionato”. “Una squadra come quella che abbiamo, con Bagnaia e Márquez, credo non possa che reggere il confronto con quella di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.