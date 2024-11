Oasport.it - LIVE Musetti-Cerundolo, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: il toscano vince il ballottaggio con Berrettini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER IN(2° MATCH DALLE 17.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 17.00)16.16 Chiaramente la composizione del doppio può variare sino a pochi minuti prima della partita.16.15 Buongiorno amici di OA Sport, queste le scelte dei capitani.Sinner-BaezBolelli/Vavassori-Gonzalez/MolteniCome seguirediin tv/streaming – I convocati di– I precedenti diBuona sera e bentrovati alladella sfida dei quarti di finale della Final Eight ditra. Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna) un confronto tanto atteso tra due formazioni che si giocheranno l’ultimo pass per le semifinali della celebre competizione a squadre di tennis maschile.