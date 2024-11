Formiche.net - L’Italia vince a tavola. Ma attenzione al clima. Il rapporto Ismea

Se c’è una sicurezza in Italia, è il buon cibo. Verdura, pasta, carne, frutta, sono uno dei pilastri dell’economia tricolore. L’ultimoparla fin troppo chiaro. Tra il 2014 e il 2023, le esportazioni agroalimentari italiane sono aumentate dell’87%, superando i 64 miliardi di euro. E anche le importazioni sono cresciute, sebbene a un ritmo inferiore (+55%) e il saldo agroalimentare, pur restando negativo, è notevolmente migliorato. E “questi 64 miliardi possono arrivare a 70 miliardi”, ha detto Matteo Zoppas, presidente dell’Agenzia Ice. “Perché riguardano un comparto che é stato molto supportato dal governo. Per l’agroalimentare Ice ha organizzato 120 iniziative e 56 fiere, e portato in Italia 1950 buyers”.Tutto merito però, degli investimenti fissi lordi in agricoltura nel 2023 hanno toccato i 12 miliardi di euro, il 2,7% di quelli dell’intera economia, nel quadro di un notevole aumento in termini reali, che nell’ultimo decennio ha interessato tutti i settori, agricoltura compresa (+43,5%).