La serial killer del cianuro condannata a morte | Chiedeva soldi in prestito e quando le vittime li rivolevano lei li uccideva

Una donna di 37 anni, Sararat Rangsiwuthaporn, è statain Thailandia per una serie di omicidi lucidamente pianificati. Soprannominata la “regina del”, Sararat è accusata di aver avvelenato almeno 15 persone, di cui solo una è sopravvissuta e ha testimoniato contro di lei. Il movente? Debiti e avidità. “Accumulava debiti con la carta di credito e quindiina tutti. Ha chiestoalle persone che conosceva, accumulando migliaia di dollari di debiti con la carta di credito”, ha spiegato il vice capo della polizia nazionale, Surachate Hakparn, durante il processo. “leleno indietro il denaro, ha iniziato a ucciderle avvelenandole con il”.La condanna aè arrivata per l’omicidio di Siriporn Khanwong, 32 anni, avvelenata durante un viaggio con Sararat nell’aprile 2023: la vittima, avvelenata con il, si è accasciata a terra priva di sensi vicino a un fiume, dove si era recata con l’amica per liberare dei pesci, un rituale buddista per ottenere buon karma.