La scherma italiana piange Gianfranco Dalla Barba: è morto a 67 anni, era stato oro ai Giochi '84

La comunità schermisticaè in lutto per la scomparsa di, medico e campione olimpico. Nato nel 1957 a Padova,una figura preminente nella storia della sciabola; ha conquila medaglia d’oro a squadre aiOlimpici di Los Angeles nel 1984, assieme a colleghi come Angelo Arcidiacono, Marco Marin, Dino Meglio e GiovScalzo.Leggi anche: Coppa Davis, Sinner c’è! E adesso il doppioQuattrodopo, ha ripetuto l’impresa, aggiudicandosi il bronzo a Seoul 1988, facendo parte di una formazione simile inclusiva di Massimo Cavaliere. Il suo palmarès è arricchito da tre medaglie d’argento e due di bronzo ai Campionati del Mondo, prima di dedicarsi con successo alla professione di neuropsichiatra. La sua carriera è stata un modello per numerosi atleti più giovani, incarnando perfettamente il concetto di ‘Dual Career‘.