Gaeta.it - La natalità in Trentino: il desiderio di avere figli e le difficoltà realizzative

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente report elaborato dall’Ispat rivela aspetti significativi riguardanti ildi maternità e paternità tra la popolazione trentina. Questo studio, realizzato nel 2023, ha coinvolto oltre 4.100 individui, approfondendo le intenzioni familiari e mettendo in luce il disallineamento tra desideri e realtà. Questi dati sono cruciali per capire il panorama demografico attuale e le sfide future in materia dinella regione.Un divario trae realizzazioneL’analisi evidenzia che quasi il 50% della popolazione adulta trentina esprime undi maggioririspetto a quelli effettivamente avuti. Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, ha sottolineato come questo “divario” debba spingere la comunità e il governo provinciale a lavorare per rimuovere gli ostacoli alla realizzazione dei progetti familiari.