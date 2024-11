Thesocialpost.it - La banana di Cattelan è stata venduta, il compratore: “La mangerò”

Leggi su Thesocialpost.it

Unaattaccata al muro con del nastro adesivo per 6,2 milioni di dollari. È questo il valore raggiunto dall’iconica opera “Comedian” di Mauriziodurante un’asta organizzata da Sotheby’s. L’acquirente è il miliardario cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, che ha annunciato con entusiasmo non solo l’acquisto ma anche l’intenzione di mangiare lanei prossimi giorni, rendendo il tutto parte integrante dell’esperienza artistica.Da Miami a New York: Lache Ha Fatto Storia“Comedian” fece il suo debutto nel 2019 alla fiera d’arte di Miami, dove scatenò polemiche e riflessioni sul significato dell’arte contemporanea. L’opera consiste in una sempliceacquiin un supermercato e fissata al muro con del nastro adesivo. L’intento diera di esplorare concetti legati al valore dell’arte e al significato attribuito agli oggetti di uso comune.