Iltempo.it - In Medio Oriente nulla è come sembra

Regola fondamentale per tentare di capire qualcosa del. Ecco allora il Primo Ministro d'Israele Bibi Netanyahu sulla spiaggia di Gaza, alla fine del Corridoio Netzarim (la striscia di terra battuta preparata dai bulldozer che taglia in due i Territori Palestinesi, rendendo difficili le operazioni di Hamas e separando le due più importanti città della striscia, che sono Khan Yunis e Gaza): in apparenza una prova di forza assoluta. In realtà nella parole del premier («mai più lasceremo il controllo militare e di intelligence, mai più permetteremo un nuovo 7 ottobre») c'è anche (o forse soprattutto) l'ammissione di un tragico fallimento, quello del 2005, quello della decisione di Sharon di abbandonare la striscia lasciandola all'Anp, cui presto subentra Hamas che prima vince le elezioni ma subito dopo effettua un colpo di Stato uccidendo tutti gli oppositori.