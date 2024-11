Gaeta.it - Il movimento ecoitaliasolidale celebra la Giornata Nazionale dell’albero con azioni concrete per l’ambiente

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oggi, in occasione della, ilEcologistaha svolto un’importante iniziativa per promuovere la salvaguardia del, dedicando laai giovani e alla riqualificazione degli spazi verdi. Il parco della Madonnetta ha ospitato la cerimonia di piantumazione di un albero in omaggio a Riccardo Pica, vittima di un tragico evento avvenuto nel 2021. L’evento ha messo in luce il valore fondamentale degli alberi nel nostro ecosistema e l’urgenza di proteggerli.Un’eredità culturale e ambientale da preservareLaè stata istituita nel 1898 grazie all’iniziativa del Ministro Guido Baccelli e ha assunto ufficialmente importanza nel 1923. Il suo obiettivo principale è sensibilizzare la popolazione sull’importanza degli alberi.