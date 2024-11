Agi.it - I migliori licei d'Italia, ecco la classifica

AGI - Il classico paritario Sacro Cuore a Milano, il classico Visconti e lo scientifico Righi a Roma, il classico e linguistico Gioberti a Torino: sono questi tra iche emergono nell'edizione 2024 di Eduscopio.it, il portale della Fondazione Agnelli che aiuta nella scelta della scuola superiore con unaper città e tipologia che ha come parametri i risultati degli studenti nel percorso universitario per ie gli sbocchi lavorativi per i tecnici e i professionali. A Milano il miglior liceo classico è il paritario Sacro Cuore che era già al secondo posto nel 2023, davanti allo storico statale Giovanni Berchet e al paritario Alexis Carrel. Podio immutato per iscientifici: nell'ordine Volta, Da Vinci e Sacro Cuore. Tra gli istituti tecnici primeggia il Marcora di Inveruno davanti al Marie Curie di Cernusco sul Naviglio e al Falcone-Righi di Corsico, tutte con una percentuale di diplomati che trovano subito lavoro del 75% e 74%.