I ladri arrivano con la scala | ben attrezzati per svaligiare ma il cane li mette in fuga

Casalpusterlengo (Lodi) – Hanno addirittura utilizzato unadi legno per raggiungere il balcone di una villetta a schiera in via Mazzini, a Zorlesco, ed entrare in un’abitazione. È successo l’altra sera poco prima delle 21 lungo la strada che taglia in due la frazione di Casalpusterlengo. Ma ildella famiglia, un molossoide, ha svolto egregiamente il proprio compito di difensore della casa e ha fatto desistere i malintenzionati, che hanno preferito la.Resta altissima l’attenzione sulla Bassa che, statisticamente, a novembre e dicembre viene colpita, come pure altre zone, da un’ondata di incursioni da parte di bande diorganizzate. Nei giorni precedenti, per esempio, alla località Ca’ de Mazzoli, in territorio di Livraga, una gang scatenata ha svuotato la cassaforte dei proprietari di un’abitazione.