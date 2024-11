Bergamonews.it - I bergamaschi scoprono ChorusLife: i primi eventi nello Smart District

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Questa mattina (giovedì 21 novembre) alle 9 i negozi all’interno dihanno aperto per la prima volta le loro porte ai.Il grande sogno del cavaliere Domenico Bosatelli, scomparso due anni e mezzo fa, è diventato ufficialmente realtà: l’avveniristicorestituisce alla città una delle aree dismesse più estese di Bergamo – l’ex Ote – e lo fa ponendosi come spazio nuovo, di una città che si scopre ancor di più “policentrica”, per usare le parole della sindaca Elena Carnevali.Il nuovo quartiere include l’arena, un albergo, 74 appartamenti in affitto, una trentina di negozi, una Spa (che aprirà tra 6-8 mesi) e 4mila metri quadrati per i punti della ristorazione. Quando sarà a pieno regimedarà lavoro complessivamente a 500 persone.Inegozi ad aprire sono stati Ovs, Dm Italia, Rossopomodoro, Doppio Malto, Arcaplanet e Decathlon (oltre al Radisson Hotel).