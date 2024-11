Ilfattoquotidiano.it - “Gaetz pagò molte donne in cambio di sesso”: nell’inchiesta dell’Fbi le prove dei versamenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Migliaia di dollari di pagamenti a diverseindi. Li ha tracciati il Federal Bureau of Investigation e sono riferibili a Matt, nominato Procuratore generale da Donald Trump. Il New York Times ha ottenuto una copia dei documenti dell’indagine federale. I democratici del Senato hanno chiesto all’Fbi i documenti sull’indagine per assicurarsi che il materiale sia disponibile quando si terranno le audizioni per la conferma dell’ex deputato a ministro della Giustizia. I documenti, riporta il Washington Post, dovrebbero includere anche la testimonianza di una donna che ha dichiarato di essere stata pagata per aver fattoconquando lei aveva 17 anni.ha negato e il Dipartimento di Giustizia non ha mai ufficialmente accusato l’ex deputato.Nonostante l’inchiesta e i malumori all’interno del Partito repubblicano,è ottimista sulla sua conferma al Senato.