Figc Gravina | Ricandidatura? Ho numeri importanti ma non ho ancora sciolto le riserve

“Non holesullaperché ci vuole qualcuno che ti candidi, quindi prima bisogna parlare con le componenti. Avvierò un confronto molto aperto, poi tirerò le somme. A prescindere dal nome, però, mi piacerebbe molto l’idea che ci sia un senso di grande unità. Ho la consapevolezza di averemolto”. Lo ha dichiarato il presidente della, Gabriele, al termine del Consiglio federale odierno. Sempre in tema di elezioni,ha aggiunto: “La scelta non è legata alla certezza del risultato, che c’è. Il problema è capire se ci sono i presupposti non per conquistare il terzo mandato, ma perché si possa guidare la federazione con serenità e una progettualità prospettica di grande interesse per il calcio italiano. È una condizione che dipenderà molto dalla volontà politica delle componenti”.