Festival del calcio italiano. Vittoria in D, biancorossi premiati

Questo 2024 che ha regalato al Carpi la straordinaria cavalcata del ritorno in C e questo ottimo avvio di stagione fra i pro porta ancora riconoscimenti al club biancorosso. Martedì la società del presidente Claudio Lazzaretti è stata premiata a Latina all’interno della 13esima edizione del "del" in compagnia delle altre 8 società che hanno vinto il proprio girone di Serie D. Una serata speciale in cui sono stati consegnati premi a tutto ilprofessionistico maschile e femminile e nella quale a rappresentare il Carpi c’era l’avvocato Matteo Sperduti, legale della società biancorossa che ha difeso il Carpi nelle prolungate cause per i ricorsi di Forlì e Ravenna nati dal caso-Pistoiese. Il Carpi, assieme alle altre 59 squadre di Serie C, è stato poi protagonista ieri presso lo stadio ’Olimpico’ di Roma, del convegno sulla "riforma Zola", il progetto della Lega Pro su giovani e infrastrutture, che ha avuto come relatori il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il vice Gianfranco Zola.