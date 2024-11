Gaeta.it - Eventi a Pescara: FdI in prima linea su tematiche sociali e nazionali il 23 novembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sabato 23ospiterà un’importante iniziativa organizzata dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia. L’evento, intitolato “Aspettando Atreju“, punta a confrontarsi su temi di rilevanza attuale, coinvolgendo figure chiave del partito e offrendo alla cittadinanza un’opportunità di partecipazione e dialogo. La giornata si articolerà in tre diverse sessioni, ognuna focalizzata su aspetti specifici della società italiana, dall’analisi della riforma previdenziale alla lotta contro la violenza sulle donne, fino a una discussione sulle prospettive di crescita economica del paese.La riforma previdenziale: un tema di scottante attualitàUna delle sessioni di maggiore interesse si terrà presso il ‘Caffè letterario’ e in piazza Sacro Cuore, dove avrà luogo l’incontro dedicato a “La riforma che non c’era“, organizzato dal dipartimento Pensionati d’Italia.