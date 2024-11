Ilgiorno.it - Edoardo e Andrea, il duetto jazz che ha stregato il Conservatorio

Viganò, di Meda, ex studente del liceo musicale Zucchi eServidio, di Lentate, hanno vinto il primo premio come miglior gruppo della categoriaal concorso per gli allievi delGiuseppe Verdi, dove studiano entrambi.il saxil piano. "Studiamo insieme – racconta–, abbiamo passato mille avventure musicali. Scriviamo pezzi nostri e cover di branifamosi in versioni per pianoforte e sax che permettono di spaziare liberamente. Questa è stata una vittoria inaspettata, perché inci sono tanti ottimi musicisti. I progetti erano uno più bello dell’altro". Allo Zucchiaveva costituito lo Sugarino Project, con Alessandro Bazzoli e Samuele Frisenda, a cui poi si è unito lo stessoServidio. L’idea di fondare un’orchestra, la futura Sugarino Big Band, si fa strada dall’ottobre 2020, in pieno lockdown.