Ctp Taranto si affida a Iveco per la formazione del personale in officina

Tarantini Time QuotidianoLa società di trasporto pubblico Ctp, recentemente, ha assunto una nuova iniziativa per ladei suoi tecnici. Si tratta di un corso di aggiornamento organizzato in collaborazione con la “Bus”, che ha l’obiettivo di preparare gli operatori dell’alla manutenzione avanzata degli autobus.La decisione del cda, presieduto dall’avvocato Francesco Tacente, nasce dall’esigenza di mantenere in perfetta efficienza il parco mezzi aziendale, in cui peraltro gli autobusmodello Crossway rappresentano già oltre l’80 per cento del totale. Del resto, gli investimenti in nuovi bus avvenuti negli ultimi anni hanno portato all’acquisto di 127 veicoli, tra cui 40 mezzi comprati nel 2018, 87 nel periodo tra ottobre 2023 e marzo 2024, di cui 20 con alimentazione ibrida (Diesel-Mild Hybrid).