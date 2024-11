Formiche.net - Che effetto avrà la condanna a Netanyahu su guerra, negoziati ed Europa? Risponde Dworkin

Leggi su Formiche.net

La Corte Penale Internazionale (ICC) ha emesso oggi mandati di arresto per il primo ministro israeliano, Benjamin, e l’ex ministro della difesa, Yoav Gallant, accusandoli di crimini contro l’umanità e crimini di. È la prima volta che la Corte emette un mandato di arresto nei confronti del capo di governo di un importante alleato occidentale, segnando un passo drammatico nell’impegno dell’organismo internazionale nel conflitto tra Israele e Hamas.Secondo la Camera Preliminare dell’ICC, ci sono ragionevoli motivi per ritenere chee Gallant siano responsabili di crimini die crimini contro l’umanità attraverso il blocco degli aiuti umanitari a Gaza. Tra i crimini contestati, figurano l’uso della fame come metodo die i crimini per omicidio, persecuzione e altri atti disumani.