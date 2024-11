Gaeta.it - Celebrazione dell’eccellenza al femminile: i WE Award 2024 al Teatro Lirico di Milano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Asi è svolta una serata speciale dedicata all’eccellenza, con la cerimonia di premiazione dei WE– Women Excellence. Questo evento, organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times e Sky TG24, ha visto la partecipazione di diverse figure di spicco nel mondo della cultura, della ricerca e dell’imprenditoria. Il focus è stato sul progetto Women at the Top, volto a valorizzare il contributo delle donne in vari ambiti societari.I protagonisti della serataL’evento ha avuto luogo alGiorgio Gaber, con la conduzione di un gruppo di giornalisti e personalità influenti. Tra i presenti, spiccavano Maria Latella, Mariangela Pira, Nicoletta Polla Mattiot e Silvia Sciorilli Borrelli. La cerimonia si è rivelata un’importante occasione di riconoscimento per donne che quotidianamente si battono per abbattere gli stereotipi e rappresentare un esempio di professionalità e impegno.