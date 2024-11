Lapresse.it - Casa, via libera della Camera al ‘Salva Milano’: l’opposizione si spacca

L’Aulaha approvato con 172 voti favorevoli e 41 contrari la proposta di legge recante disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, cosiddetta. Oltre alla maggioranza hanno votato a favore anche Pd, Azione, Iv e Più Europa. Il testo ora passa al Senato., M5S:tutela speculatori, è inciucio destre-Pd“Tutelate gli speculatori” e “tutti coloro che stanno facendo di Milano un far westcementificazione, i palazzinari. E la cosa più assurda è che questo provvedimento nasce dall’inciucio delle destre con il Pd”. Così, in dichiarazione di voto per il M5S sul cosiddetto, il deputato Agostino Santillo. “Sono in corso a Milano oltre 100 inchiesteprocura sugli abusi edilizi. Invece di aspettare le indagini, voi tutelate gli speculatori” e “a Milano state salvando gli affaristi”, ha aggiunto.