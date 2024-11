Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: Dorgu o Zemura come vice-Theo

È ancora la questioneHernandez a tenere banco neldel. Il rinnovo del contratto del terzino francese, infatti, a differenza di quelli di Maignan e Gabbia per i quali ci sono segnali positivi, resta complicato. Su di lui,rivelato dal giornalista di AS Mirko Calemme a TvPlay, ci sarebbero gli occhi di PSG e Bayern Monaco, intenzionati a muovere un’offerta importante all’ex Lille in estate. Moncada e Ibrahimovi? non vogliono quindi farsi trovare impreparati qualora il classe ‘97 decidesse di fare le valigie e perciò,detto da daily.it e.com, avrebbero già appuntato sul proprio taccuino due nomi importanti della nostra Serie A.: piace, l’ostacolo è il Napoli (e il prezzo)“La trattativa per il rinnovo dinon è ancora partita” ha aggiunto Calemme durante l’intervista rilasciata a TvPlay, poiché il giocatore starebbe aspettando le mosse del club, che però tardano ad arrivare.