Black Friday 2024, come il web domina gli acquisti e genera 4 miliardi di euro

, la stagione degli sconti più attesa dell’anno prende il via, e il web si conferma il terreno preferito per gli. Secondo le stime, oltre il 65% delle transazioni avverrà online,ndo un giro d’affari che supera i 2,6di. I consumatori sembrano sempre più attratti dalla comodità delle piattaforme digitali, che permettono di evitare le code e ampliano la scelta con pochi clic. L’interodovrebbe muovere, stando ai dati del Codacons, circa 4di, includendo anche glinei negozi fisici.Tecnologia al top, ma moda e bellezza avanzanoSe da un lato l’elettronica rimane il settore più richiesto, con il 60% dei consumatori che punta a gadget hi-tech, dall’altro cresce l’interesse per categorie diverse. Calzature, abbigliamento e accessori guadagnano terreno, attirando rispettivamente il 42%, il 39% e il 38% degli acquirenti.