BJK Cup il messaggio di Garbin alle azzurre | Siamo una famiglia grazie per la passione

Tathiana, capitana della Nazionale italiana femminile di tennis, ha scritto una lunga letteracinque ragazze protagoniste dello storico successo a Malaga in BJK Cup.“Sono passati pochi minuti da quandodiventate campionesse del mondo. Faccio fatica a descrivere a parole quello che sento in questo momento, ho deciso di farlo a caldo, con il cuore che mi batte ancora tanto forte. In questi annidiventate più di un gruppo,diventate una– si legge in un video postato sui social dalla Federazione – Proprio come una, mi siete state vicine nei momenti più difficili. Il legame che abbiamo creato va oltre il tennis e per questo vi dicoper lacon cui avete onorato questa maglia, sia nelle vittorie che nelle sconfitte“.“per aver mantenuto la speranza dopo aver sfiorato questo traguardo l’anno scorso.