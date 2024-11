Gaeta.it - Aumenta la paura a Venezia: borseggiatori sempre più violenti aggrediscono i cittadini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il fenomeno deista assumendo dimensioni preoccupanti, con un aumento della violenza nei confronti di chi tenta di opporsi ai furti. L’ultimo episodio è avvenuto recentemente, quando Sadik Simonetti, un cameriere di 28 anni, si è trovato nel mezzo di un tentativo di borseggio mentre si dirigeva al lavoro. La sua storia mette in luce la crescente audacia dei malviventi e la pericolosità della situazione per ie i turisti.L’aggressione di Sadik SimonettiMentre Sadik Simonetti si spostava verso il suo posto di lavoro, ha notato un gruppo diintento a derubare una turista. Senza pensarci due volte, ha deciso di intervenire e ha gridato per attirare l’attenzione sull’accaduto. Questo gesto coraggioso ha subito attirato l’ira dei malviventi, che, per tutta risposta, hanno aggredito Simonetti.