Alluvione, i piani d’intervento. Il Comune incontra i residenti, ipotesi micro canali sotterranei

Bologna, 21 novembre 2024 – Una serie di interlocuzioni informali, con inelle zone colpite dall’, per ascoltare le loro richieste e discutere insieme dei possibili scenari di intervento, con varie idee e progettualità già al vaglio. Sono partite in questi giorni, con personale delche ha già fatto tappa in zona Meloncello l’altra mattina, nella zona dove il rio omonimo è esondato nell’ultimadel 19 ottobre. Dalspiegano che si è trattato di un confronto informale, teso a prendere cognizione dei luoghi, sia pubblici che privati, “e fare insieme alcune preliminari valutazioni su possibili scenari di intervento, che vedranno il coinvolgimento anche della Regione per quanto di competenza”. ALLAGAMENTI A BOLOGNA VIA ANDREA COSTA PIU INTERVISTE Tra le idee di cui si sarebbe discusso per la zona del Meloncello, c’è anche l’di creare deiche, in caso di emergenza, aiuterebbero a convogliare l’acqua in eccesso del rio Meloncello, ma anche da altri corsi d’acqua che corrono giù dalla collina (come il rio San Luca, il rio del Genio e il rio San Giuseppe), verso il canale di Reno.