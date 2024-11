Gaeta.it - Aggressione a Bolzano: violenza contro i soccorritori della Croce Rossa e la polizia

Facebook WhatsAppTwitter Martedì mattina, nella tranquilla cornice di, un episodio diha scosso la comunità. Un uomo di 40 anni, con un passato di reati, è diventato violento dopo aver accusato un malore in un barzona di Oltrisarco. Questo fatto ha sollevato serie preoccupazioni sul rispetto delle norme di sicurezza e sul trattamento di chi opera per il bene comune.L’episodio diTutto è iniziato quando, dopo aver mostrato segni di malessere, il quarantenne ha reagito in modo aggressivo nei confronti di coloro che cercavano di aiutarlo. I sanitari, giunti sul posto per prestare soccorso, sono stati accolti con spintoni, insulti e minacce. Questo comportamento ha portato a momenti di tensione, culminati in un attacco fisico. Un membro del personale ha riportato una ferita alla mano nel tentativo di difendersi.