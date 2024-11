Rompipallone.it - Addio Inter, affare con il Milan: è già un caso mondiale

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 21 Novembre 2024 18:45 di Alessandro BastaL’è ormai solo un ricordo per il calciatore, occhio all’con il: ilsta già attirando l’attenzione di tuttiNon è facile delineare alcune situazioni che spesso nel calcio rappresentano delle svolte epocali e che riguardano anche alcuni dei principali club europei. Ne sappiamo qualcosa in Italia e, proprio per questo, sappiamo anche che certi casi hanno dei riflessi diretti anche sul calciomercato.In questo, le dirette protagoniste potrebbero essere. Le due societàesi hanno degli obiettivi già ben chiari per la sessione invernale e anche per quella estiva, soprattutto per quanto riguarda determinati ruoli in campo. Un nome potrebbe far entrare le due rivali in rotta di collisione.