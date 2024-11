A scuola si insegneranno empatia e gestione dello stress | via libera alla legge che introduce le competenze per la vita

Leggi su Open.online

delle emozioni eora si insegnano a. Con l’approvazione definitiva del Senato, dopo il viadella Camera, lasullenon cognitive è a tutti gli effetti realtà. Il provvedimento, approvato con 80 voti favorevoli e 47 astensioni, segna un importante passo avanti per laitaliana. L’obiettivo è aiutare gli studenti a sviluppare abilità essenziali per laquotidiana e il futuro professionale, puntando su capacità come l’, lae altreutili per affrontare le sfide di ogni giorno. Leè un’iniziativa del centrodestra, nello specifico di Maurizio Lupi e Alessandro Colucci di Noi con l’Italia.Life skills, cosa sono leper laLenon cognitive, definite anche life skills dall’Oms, riguardano un ampio spettro di abilità, atteggiamenti e conoscenze che vanno oltre le tradizionali discipline scolastiche.