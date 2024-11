Justcalcio.com - Tuttosport – ora il ritorno al lavoro, quando può averlo la Juve

2024-11-20 22:16:35 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS:Si avvicina ilin campo per l’attaccante dellantus Arkadiusz Milik. Il giocatore è stato visitato a Villa Stuart a Roma dal prof. Mariani, che lo aveva operato a inizio ottobre al ginocchio sinistro e ora ha dato il via libera aldi riatletizzazione e quindi ila livello agonistico entro tre-quattro settimane. Il calciatore polacco è fermo da oltre cinque mesi per il problema all’articolazione accusato in nazionale.Ildi MilikL’infortunio della punta polacca è stato un problema per Motta che ha dovuto sacrificare Vlahovic, utilizzato per tutto il tempo previsto. L’attaccante serbo si è infatti infortunato in nazionale, accasciandosi a terra e toccandosi i flessori della gamba sinistra.