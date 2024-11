Lanazione.it - Sul treno senza biglietto, si rifiuta di scendere e aggredisce i poliziotti: arrestato

Sarzana, 20 novembre 2024 – Sul, ma non vuole: intervengono i, lui lie viene. Nella mattinata di oggi due agenti del commissariato di Sarzana sono intervenuti a bordo di unsulla tratta Livorno-Sarzana per risolvere una criticità segnalata dal personale ferroviario, con un 40enne, cittadino della Sierra Leone, gravato da numerosi precedenti. Gli agenti, che si trovavano sulper recarsi al posto di lavoro si erano identificati al capoal momento della salita a Livorno e, durante il viaggio, sono stati allertati poiché l’uomo, privo di regolare, nonostante le ripetute intimazioni del controllore, si èto di identificarsi e didal mezzo. All’intervento degli operatori l'uomo dava in escandescenza reagendo in maniera violenta, con calci e pugni all’indirizzo dei due agenti che, con difficoltà, sono comunque riusciti a contenerlo ed a farlodal